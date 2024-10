Daniela de Lívia, eleita prefeita de Araruama - Divulgação

Publicado 06/10/2024 19:41

Araruama - Daniela de Lívia (MDB) foi eleita prefeita de Araruama, neste domingo (6), com 54,44% dos votos válidos. Penha Bernardes (PL), segunda colocada na disputa eleitoral, somou 38,63% dos votos. Sérgio Ribeiro (DC) e Rejane Silva tiveram 5,58% e 1,35%, respectivamente.

Ao todo, a candidata apoiada pelo grupo político da prefeita Lívia de Chiquinho e do ex-prefeito, Chiquinho da Educação, conquistou 41.664 votos. Penha Bernardes teve 29.654, Sérgio Ribeiro, 4.272 e Rejane Silva, 1.037.

Daniela Cuinse Abreu Soares nasceu em Araruama e foi criada no bairro Areal. Aos 39 anos, é professora com graduação em História pela Universidade Veiga de Almeida, e pós-graduada em Negócios pela Universidade Cândido Mendes, com ampla experiência no mercado financeiro. Em 2010, iniciou sua trajetória no Banco Santander, onde atuou como promotora de crédito consignado, gerente de pessoa física, gerente Van Gogh e, por fim, gerente Select Santander.

A candidata concorreu pela coligação “Meu Partido é Araruama”, composta pelos partidos MDB, Republicanos, Cidadania, Podemos, Novo, PRTB, PSB, Agir e PRD. A vice-prefeita na chapa de Daniela de Lívia é a empresária Verônica do Café Capri (Novo).