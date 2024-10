Daniela de Lívia, candidata a prefeita de Araruama - Divulgação

Publicado 06/10/2024 14:13

Araruama - Daniela de Lívia (MDB), candidata à Prefeitura de Araruama, votou na manhã deste domingo (6), no Complexo Educacional e Esportivo Darcy Ribeiro, na Praia do Hospício. Daniela esteve no local por volta das 11h15, acompanhada da família.

A candidata da coligação “Meu Partido é Araruama” reforçou a importância da participação democrática de toda a população: “É fundamental que todos exerçam o seu direito ao voto.”