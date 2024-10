As atrações principais da festa este ano são os cantores Midian Lima e Regis Danese - Divulgação

Publicado 09/10/2024 08:14

Araruama - Nos dias 18 e 19 de outubro, a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, irá realizar a 3ª edição do Araruama Gospel Fest. O evento gratuito vai ocorrer na Praça Menino João Hélio, no Centro, a partir das 19h.

O objetivo do festival é fomentar o turismo religioso, oferecendo shows de artistas cristãos. As atrações principais da festa este ano são os cantores Midian Lima e Regis Danese, que se apresentam na sexta-feira e no sábado, respectivamente, às 21h30.

Antes das apresentações principais, também haverá programação com artistas locais.