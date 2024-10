Durante a abordagem, os policiais encontraram 28 tiras de maconha, 21 pedras de crack, 20 pinos de cocaína e um aparelho celular - Divulgação

Publicado 10/10/2024 06:25

Araruama - Na manhã desta terça-feira (8), um adolescente de 16 anos foi flagrado com drogas e apreendido pela Polícia Militar, durante operação no bairro Clube dos Engenheiros. O jovem confessou integrar uma facção criminosa.

Conforme a ocorrência, os agentes receberam uma denúncia anônima informando sobre um indivíduo — com as características do adolescente apreendido — que estaria traficando drogas na Rua Dr. Maurício. Chegando ao endereço informado, os militares avistaram o suspeito, que tentou fugir, mas logo foi detido.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 28 tiras de maconha, 21 pedras de crack, 20 pinos de cocaína e um aparelho celular. Ao ser questionado, o adolescente confessou ser integrante de uma facção criminosa e que atuava no tráfico de drogas há cerca de uma semana na região. Ele revelou ainda que recebia R$100,00 por cada carga vendida.

O jovem foi conduzido à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ele permanece apreendido à disposição da Justiça.

