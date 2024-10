A ação tem como foco a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero - Divulgação

A ação tem como foco a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do úteroDivulgação

Publicado 14/10/2024 06:14

Araruama - A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai promover uma série de palestras com foco na prevenção e detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero. A iniciativa é parte da campanha Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização sobre o tema.

As palestras começam nesta segunda-feira (14) e vão até o dia 29 de outubro. Serão ministradas pela médica mastologista, Dra. Kesley Couto, em várias unidades de saúde do município.

Confira o calendário de palestras:

14 DE OUTUBRO

8h30 - Policlínica XV de Novembro

10h30 - Policlínica Boa Perna

13h30 - Clínica de Saúde Sobara

17 DE OUTUBRO

15h - Clínica do Idoso

18 DE OUTUBRO

8h45 - Policlínica Morro Grande

10h - Policlínica Jardim Califórnia

13h30 - Policlínica Parati

21 DE OUTUBRO

8h30 - Policlínica Areal

10h30 - Clínica de Saúde Vila Canaã

13h30 - Policlínica Mataruna

15h30 - Hospital de São Vicente

22 DE OUTUBRO

9h30 - Cidade das Crianças

23 DE OUTUBRO

13h - PAM

25 DE OUTUBRO

8h30 - PSF Bananeiras

10h30 - Policlínica Iguabinha

13h30 - Policlínica Fazendinha

29 DE OUTUBRO

10h - CIMI