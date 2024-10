As atrações vão incluir animação com personagens infantis, pintura, brincadeiras, pocket shows e outras surpresas - Divulgação

Publicado 11/10/2024 06:34

Araruama - Em comemoração ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Araruama vai realizar uma programação especial gratuita, neste sábado (12). Ao todo, serão três eventos disponíveis: no Centro, no Outeiro e no distrito de São Vicente.

As atrações vão incluir animação com personagens infantis, pintura, brincadeiras, pocket shows e outras surpresas.

Confira os locais e horários das festas:

PRAÇA MENINO JOÃO HÉLIO | CENTRO

Espaço coberto

15h às 20h

CIDADE DAS CRIANÇAS | OUTEIRO

Espaço Coberto

16h às 18h

PRAÇA DE SÃO VICENTE

16h às 18h