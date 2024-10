A iniciativa alia educação e geração de renda, transformando parte da casa de uma professora desempregada em um núcleo de educação infantil - Divulgação

Araruama - Na manhã desta quarta-feira (9), a Prefeitura de Araruama inaugurou mais uma unidade da Casa Creche. Dessa vez, a localidade contemplada foi o bairro Fazendinha, que já conta com 11 unidades do projeto.

A iniciativa alia educação e geração de renda, transformando parte da casa de uma professora desempregada em um núcleo de educação infantil. Ao todo, o município possui 54 unidades da Casa Creche em funcionamento, atendendo a mais de 800 alunos.

Cada unidade tem a capacidade de atender a até 15 crianças, com idade entre 2 anos e 3 anos e 11 meses. Além do acesso à educação de qualidade, os alunos recebem uniforme completo de verão e inverno e kit escolar com todos os materiais. O projeto também oferece supervisão de professora e auxiliar, alimentação balanceada — elaborada e supervisionada pela Divisão de Nutrição — e recreação apropriada para a idade.

A iniciativa também beneficia os pais e responsáveis, oportunizando que ingressem no mercado de trabalho sabendo que os filhos estão sendo assistidos, com acompanhamento educacional, nutricional e recreativo.