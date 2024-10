Durante a tentativa de fuga, o adolescente tentou se desfazer de uma mochila, contendo 31 buchas de maconha, 118 pinos de cocaína, 18 pedras de crack e 22 porções de haxixe, além de R$ 21 em espécie - Divulgação

Durante a tentativa de fuga, o adolescente tentou se desfazer de uma mochila, contendo 31 buchas de maconha, 118 pinos de cocaína, 18 pedras de crack e 22 porções de haxixe, além de R$ 21 em espécieDivulgação

Publicado 10/10/2024 06:27

Araruama - Na tarde desta terça-feira (8), um adolescente de 15 anos foi apreendido no bairro Novo Horizonte, por envolvimento com o tráfico de drogas. O menor foi detido na Rua Guararapes, por volta das 14h10, durante operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT).

Os agentes procederam ao local após recebimento de informações sobre a venda de entorpecentes. Chegando ao endereço indicado, os policiais avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação das viaturas, tentaram fugir pulando muros de residências. Um cerco foi montado e, após breve perseguição, um dos suspeitos foi capturado.

Durante a fuga, o adolescente tentou se desfazer de uma mochila, contendo 31 buchas de maconha, 118 pinos de cocaína, 18 pedras de crack e 22 porções de haxixe, além de R$ 21 em espécie. Ao ser questionado, o jovem admitiu fazer parte da organização criminosa que opera o tráfico na região e afirmou estar há dois dias atuando como “vapor”, função de quem distribui as drogas.

O adolescente foi conduzido à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceu apreendido.

(Com informações de RC24H)