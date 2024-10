O espaço também conta com atendimentos nas áreas de fisioterapia, psicologia, assistência social, acupuntura e nutrição - Divulgação

Publicado 10/10/2024 06:43 | Atualizado 10/10/2024 06:43

Araruama - Inaugurada no dia 1º de outubro pela Prefeitura de Araruama, a Clínica Municipal do Idoso já alcançou o marco de 350 consultas realizadas. A unidade de saúde promove atendimento humanizado e acolhedor para a população da terceira idade, oferencendo diversas especialidades médicas.



As primeiras cirurgias da unidade foram agendadas para a próxima segunda-feira (14), incluindo, por exemplo, remoção de tumores de pele. A clínica é a primeira na Região dos Lagos nessa modalidade e atende exclusivamente pessoas a partir dos 60 anos de idade.

O equipamento de saúde representa uma importante conquista para o desenvolvimento da saúde pública municipal. A unidade centraliza várias especialidades médicas em um mesmo local. Dentre elas: neurologia, clínica geral, urologia, geriatria, cardiologia, reumatologia, otorrinolaringologia, ortopedia e endocrinologia.



O espaço conta ainda com atendimentos nas áreas de fisioterapia, psicologia, assistência social, acupuntura e nutrição, além de possuir o Espaço da Mulher, farmácia, sala de vacina e sala de curativos.



A Clínica do Idoso funciona de segunda à sexta-feira, das 07h às 17h. Para receber o atendimento, o idoso precisa residir no município de Araruama. As marcações são realizadas na própria unidade, que fica localizada na Rua Major Félix Moreira, 359 - Centro.