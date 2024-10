O Grupo Revelação se apresenta no último dia da festa, cantando sucessos da carreira - Divulgação

O Grupo Revelação se apresenta no último dia da festa, cantando sucessos da carreiraDivulgação

Publicado 30/10/2024 08:31

Araruama - A Expo Araruama 2024 vai acontecer entre os dias 31 de outubro a 3 de novembro. O evento é considerado uma das maiores feiras agropecuárias do interior do estado e será realizado pela Prefeitura de Araruama, por meio das Secretarias Municipais de Agricultura e de Turismo, no Parque de Exposição Agropecuária.



A programação da festa será extensa, com atrações que tem como objetivo fomentar a agricultura local e impulsionar o turismo da região. Durante o dia, os visitantes poderão conhecer a tradicional exposição de animais e acompanhar provas, exposição e julgamento das raças de cavalo Mangalarga Marchador e Quarto de Milha.



O evento também vai contar com Festival do Aipim, onde os produtores irão comercializar comidas típicas que utilizam a aipim como principal ingrediente. Dentre os pratos, destacam-se: galinha caipira com aipim, bolo de aipim, carne seca com aipim e costela com aipim.



À noite, grandes nomes da música nacional sobem ao palco do evento em apresentações especiais. Mumuzinho, Thaeme e Thiago, Marcos e Belutti e Grupo Revelação serão os headliners da festa durante os quatro dias de evento.



Uma novidade da Expo Araruama deste ano é o espaço cultural “Boate Gratuita”. Após os shows principais da festa, a festa continuará no local, que vai contar com uma mega infraestrutura organizada pela prefeitura, totalmente gratuita.



Confira a programação de shows da Expo Araruama 2024:

31 DE OUTUBRO

21h - Alvaro Nobre

22h30 - Mumuzinho



1 DE NOVEMBRO

21h - Laís Alfrafique & Sheila Sá

22h30 - Thaeme e Thiago



2 DE NOVEMBRO

21h - Cátia Valois

22h30 - Marcos e Belutti



3 DE NOVEMBRO

22h30 - Grupo Revelação