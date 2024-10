O encontro reuniu advogados, jornalistas, poetas, professores, médicos e vários secretários municipais, além do vereador e presidente da Câmara Municipal, Nelsinho do Som - Reprodução/Jornal da Cidade

O encontro reuniu advogados, jornalistas, poetas, professores, médicos e vários secretários municipais, além do vereador e presidente da Câmara Municipal, Nelsinho do SomReprodução/Jornal da Cidade

Publicado 28/10/2024 23:12

Araruama - Na noite da última sexta-feira (25), a Casa de Cultura de Araruama sediou um importante evento literário, com o lançamento de duas obras do jurista e ex-desembargador Siro Darlan. Na ocasião, foram lançados os livros “Perdoai - Eles [às vezes] não sabem o que fazem”, uma biografia, juntamente com seu mais recente trabalho fotográfico, “Prisões Brasileiras em 100 Fotos Chocantes”.

O evento reuniu advogados, jornalistas, poetas, professores, médicos e vários secretários municipais, além do vereador e presidente da Câmara Municipal, Nelsinho do Som.

Durante palestra ocorrida no encontro, Siro Darlan compartilhou detalhes de sua trajetória profissional e pessoal e das experiências que originaram os livros. Em seguida, o jurista autografou os livros e tirou fotos com os participantes.

Ao fim da noite de lançamento, o escritor agradeceu à prefeita Lívia de Chiquinho pelo apoio para a realização do evento, destacando a importância da valorização da cultura no município.