Dentre as atrações da festa, haverá show com o cantor Alan Quintanilha, além de brincadeiras para as crianças - Divulgação

Publicado 28/10/2024 00:43

Araruama - Nesta segunda-feira (28), a Prefeitura de Araruama vai realizar uma festa especial para celebrar o Dia do Servidor Público. O evento gratuito é destinado a homenagear os servidores municipais e oferecer um dia de diversão e lazer.

O evento será realizado na Praça Menino João Hélio, no Centro, a partir das 13h30. Dentre as atrações da festa, haverá show com o cantor Alan Quintanilha, além de brincadeiras para as crianças. O tradicional sorteio de prêmios também fará parte da programação e vai incluir os servidores da ativa e os aposentados, em urnas distintas.

Para participar dos sorteios, é necessário apresentar uma cópia atualizada do contracheque, que será depositada na urna no período das 13h30 às 14h30. Após esse horário, não será possível ingressar no sorteio.