Gabriel Jardim, Rogério Ornellas e Bruna Vicente Pereira foram vítimas dos crimes - Divulgação

Publicado 25/10/2024 08:04 | Atualizado 25/10/2024 08:08

Araruama - O município de Araruama registrou três casos de homicídio nesta semana. Na terça-feira (22), um jovem foi assassinado no bairro Outeiro. Na quinta-feira (24), outro caso de homicídio foi registrado no Parque Hotel e o corpo de uma jovem que estava desaparecida foi encontrado no distrito de São Vicente. Os crimes estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Na terça-feira (22), o corpo de um jovem identificado como Gabriel Jardim foi encontrado na entrada da Rua Pereira, ao lado da Rua Gil, no Outeiro, com diversas perfurações de faca. As autoridades foram acionadas para atender a ocorrência e iniciaram a investigação. A perícia esteve no local e realizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame de necropsia.

A motivação do crime ainda está sendo investigada e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. A ocorrência foi registrada na 118ª DP (Araruama).

Na quinta-feira (23), um homem identificado como Rogério Ornellas foi morto a tiros no Parque Hotel. A vítima era personal trainer e foi abordada por volta das 6h30 por dois indivíduos em uma motocicleta, que efetuaram disparos de arma fogo contra Rogério. Ele foi socorrido e conduzido ao Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama), que investiga o crime.

No mesmo dia, o corpo de Bruna Vicente Pereira, uma jovem que estava desaparecida há cerca de um mês, foi localizado no distrito de São Vicente de Paula. O cadáver foi encontrado enterrado em uma cova rasa e foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para passar por exames periciais.

A vítima era aluna do CIEP 384 e foi vista pela última vez na manhã do dia 25 de setembro, quando saiu de casa com destino à escola. No entanto, a jovem não compareceu às aulas e também não retornou para casa.

Um adolescente foi apreendido como principal acusado de cometer o crime. O menor, que era colega de escola de Bruna, confessou ter planejado e executado o crime. Segundo as investigações, ele tinha intenção de cometer outros assassinatos.

As motivações por trás do crime estão sendo investigadas. O adolescente permanece apreendido na 118ª DP (Araruama), à disposição da Justiça.

Qualquer pessoa que tenha informações que possam auxiliar nas investigações pode entrar em contato com as autoridades.