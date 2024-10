O objetivo da ação é promover conscientização sobre a importância do autoexame. Na ocasião, também serão disponibilizadas consultas com a mastologista Dra. Kesley Couto - Divulgação

Publicado 24/10/2024 05:16

Araruama - Neste sábado (26), a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar o Dia D de prevenção ao câncer de mama e colo do útero. O evento terá concentração na Praça da Bíblia, no Centro, às 9h, seguido de caminhada.

O objetivo da ação é promover conscientização sobre a importância do autoexame. Na ocasião, também serão disponibilizadas consultas com a mastologista, Dra. Kesley Couto. Caso seja necessário, as pacientes serão encaminhadas para fazer o exame de mamografia no Centro de Imagem Municipal.

A Prefeitura de Araruama também está realizando uma rodada de palestras sobre a detecção precoce do câncer de mama em várias unidades de saúde do município, durante todo o mês de outubro.