As circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas e a polícia trabalha para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar os responsáveis pelo crime - Divulgação

Publicado 23/10/2024 05:58

Araruama - Nesta terça-feira (22), o corpo de uma mulher que estava desaparecida desde a madrugada da última quarta-feira (16) foi encontrado por policiais civis de Araruama. O corpo da vítima, identificada como Denise dos Santos Amparo, moradora do bairro Vila Canaã, estava carbonizado.

Segundo informações da polícia, Denise saiu e informou à família que iria trabalhar no Rio de Janeiro. A família começou a se preocupar quando ela não retornou e não deu mais notícias, tendo deixado para trás o telefone celular. Preocupados com o desaparecimento, os familiares de Denise registraram um boletim de ocorrência na 118ª DP (Araruama).

As buscas pela mulher se intensificaram nos últimos dias, mas o corpo de Denise foi encontrado carbonizado. As circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas e a polícia trabalha para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar os responsáveis pelo crime. A 118ª DP de Araruama está à frente das investigações e qualquer informação que possa auxiliar nas investigações pode ser repassada para a delegacia.

(Com informações de RC24H)