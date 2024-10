Na ocasião, serão lançadas duas de suas obras literárias: "Perdoai, Eles [às vezes] não sabem o que fazem", uma biografia, e "Prisões Brasileiras em 100 Fotos Chocantes", um trabalho fotográfico que já vendeu mil exemplares - Divulgação

Araruama - Nesta sexta-feira (25), às 19h, a Casa de Cultura de Araruama vai receber o ex-desembargador Siro Darlan para o lançamento de duas de suas obras literárias: "Perdoai, Eles [às vezes] não sabem o que fazem", uma biografia, e "Prisões Brasileiras em 100 Fotos Chocantes", um trabalho fotográfico que já vendeu mil exemplares.

SOBRE PRISÕES BRASILEIRAS EM 100 FOTOS CHOCANTES

Neste livro, Siro Darlan explora os limites do humano ao expor o cotidiano dos presídios brasileiros em fotos obtidas nas visitas que fez pessoalmente em seu ofício como juiz auxiliar da Vara de Execução Penal. Suas imagens atestam que o sistema criminal não tem sido suficiente para conter as ondas de criminalidade e, muitas vezes, corrobora com a manutenção da violência. São retratos feitos ao longo de décadas de convívio em que o autor desvela a realidade por trás dos ideais de justiça e liberdade, mostrando que nem tudo está perdido.

SOBRE PERDOAI, ELES [ÀS VEZES] NÃO SABEM O QUE FAZEM

O livro narra a trajetória de Siro Darlan, desde sua infância humilde no sertão nordestino até sua ascensão como juiz. A obra aborda temas como resiliência, ética e a importância do perdão, oferecendo uma reflexão sobre os desafios enfrentados por aqueles que se dedicam à justiça e aos direitos humanos. Uma leitura essencial para quem deseja compreender os desafios e as recompensas de uma vida dedicada à justiça. O livro oferece uma visão sincera e introspectiva sobre como a perseverança e a compaixão moldam o destino, sendo relevante tanto para profissionais do direito quanto para o público em geral.

Entre os principais temas abordados destacam-se:

- Resiliência e Superação: A jornada de Darlan, que superou adversidades para se tornar um destacado magistrado.

- Ética e Moralidade na Magistratura: A importância de se manter íntegro mesmo diante de acusações falsas.

- Defesa dos Direitos Humanos: O papel crucial do juiz na proteção dos mais vulneráveis, especialmente crianças e adolescentes.

- Poder do Perdão: Como a capacidade de perdoar pode transformar vidas, tanto pessoal quanto profissionalmente.

- Desafios na Justiça Brasileira: Uma análise do panorama atual da justiça no Brasil, com foco em infância e juventude.

O evento promete ser uma oportunidade valiosa para explorar e as temáticas de justiça e direitos humanos. A Casa de Cultura fica localizada na Rua Comendador Queirós, 148 - Nossa Senhora de Nazaré.