Publicado 24/10/2024 05:13

Araruama - Neste sábado (26), a OAB Araruama, por meio da Comissão OAB Mulher, vai promover o Picnic da Prevenção. O evento faz parte da campanha Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero, e será realizado no Botânico das Asas, no Parque Hotel, das 15h às 18h.

A ação vai oferecer uma série de serviços gratuitos. Dentre eles, aula de yoga, aromaterapia, massoterapia e trancista. Além disso, também serão realizadas palestras sobre temas diversos e sorteios de brindes.

As inscrições podem ser feitas pelo número (22) 99828-8136 e o evento é por adesão, sendo necessário que cada participante contribua com um prato para o piquenique. Para ajudar a promover conscientização sobre o tema, os participantes devem ir de roupa rosa ou branca.