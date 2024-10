Mumuzinho se apresenta nesta quinta-feira (31), primeira noite de evento, às 22h30 - Divulgação

Mumuzinho se apresenta nesta quinta-feira (31), primeira noite de evento, às 22h30Divulgação

Publicado 31/10/2024 05:16

Araruama - Começa, nesta quinta-feira (31), a Expo Araruama 2024. O evento terá quatro dias de duração e é realizado pela Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Agricultura e Turismo. A festa acontece no Parque de Exposição Agropecuária e vai contar com uma programação extensa.

No primeiro dia de evento, das 9h às 11h, vai acontecer a Entrada dos Animais, incluindo cavalos das raças Mangalarga Marchador e Quarto de Milha. A festa agropecuária também vai contar com Fazendinha — com pôneis e porquinhos-da-índia — e o tradicional Festival do Aipim. À noite, a primeira atração musical será o cantor Alvaro Nobre, que fará o show de abertura às 21h. Mumuzinho encerra a noite de apresentações, subindo ao palco às 22h30.

Thaeme & Thiago, Marcos & Belutti e o Grupo Revelação serão os headliners dos outros dias de festa, prometendo contagiar o público. Em todos os dias de evento, após o show principal, o Espaço Cultural será aberto com uma boate gratuita e aberta ao público e uma mega infraestrutura.

Confira a programação da Expo Araruama 2024:

31 DE OUTUBRO

9h às 11h - Entrada dos Animais | Fazendinha | Festival do Aipim

21h - Alvaro Nobre

22h30 - Mumuzinho

1 DE NOVEMBRO

9h às 19h - Julgamento Marcha | Julgamento de Gado | Teste Horse | Fazendinha | Festival do Aipim

21h - Laís Alfrafique & Sheila Sá

22h30 - Thaeme & Thiago

2 DE NOVEMBRO

9h às 19h - Feira de Adoção de Cães e Gatos | Julgamento Marcha | Julgamento de Gado | Prova dos 3 Tambores | Fazendinha | Festival do Aipim

21h - Cátia Valois

22h30 - Marcos & Belutti

3 DE NOVEMBRO

9h às 17h - Feira de Adoção de Cães e Gatos | Campeonato das Raças em Geral | Prova dos 3 Tambores | Fazendinha | Festival do Aipim

22h30 - Grupo Revelação