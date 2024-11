No total, os agentes apreenderam uma motocicleta Honda CG 125, 67 frascos de loló e um caderno de anotações. Todo o material arrecadado foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado - Divulgação

No total, os agentes apreenderam uma motocicleta Honda CG 125, 67 frascos de loló e um caderno de anotações. Todo o material arrecadado foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registradoDivulgação

Publicado 04/11/2024 06:25

Araruama - Na manhã deste domingo (3), uma operação realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 25º BPM, resultou na apreensão de uma motocicleta e material ilícito no distrito de São Vicente de Paula. A ação ocorreu na Rua Brasil.



Durante patrulhamento pela região, os policiais avistaram um homem em uma motocicleta preta que, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga. O suspeito perdeu o controle do veículo, caiu e fugiu para uma área de mata, não sendo possível alcançá-lo. Durante a fuga, ele abandonou a moto e uma mochila com diversos itens.



No total, os agentes apreenderam uma motocicleta Honda CG 125, 67 frascos de loló e um caderno de anotações. Todo o material arrecadado foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado.

(Com informações de RC24H)