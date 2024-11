O evento contou com uma programação extensa, oferecendo uma combinação de lazer, entretenimento, gastronomia e incentivo à agricultura familiar - André Barbosa

Publicado 04/11/2024 11:56 | Atualizado 04/11/2024 11:57

Araruama - Considerada uma das maiores feiras agropecuárias do interior do estado do Rio, a Expo Araruama 2024 encerrou mais uma edição com sucesso de público e muitas novidades. O evento aconteceu no Parque Municipal de Exposições, entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro, e contou com uma programação extensa, oferecendo uma combinação de lazer, entretenimento, gastronomia e incentivo à agricultura familiar.

Realizada pela Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Agricultura e Turismo, a festa atraiu milhares de visitantes durante os quatro dias de duração, com uma série de atrações diurnas e noturnas. Dentre elas: exposição de animais, fazendinha, campeonatos e provas de gado e cavalos, com destaque para a Prova dos 3 Tambores.

O evento também contou com o tradicional Festival do Aipim, que reúne pratos típicos comercializados pelos produtores locais utilizando o aipim como principal ingrediente. Galinha caipira com aipim, bolo de aipim, caldo de aipim e costela com aipim frito foram alguns dos favoritos do público.

Um dos destaques da edição deste ano foi o espaço Expo Kids, uma área desenvolvida especialmente para as crianças. No local, foram realizadas uma série de atividades voltados ao público infantil, como recreação com a Turma da Tia Carol, personagens infantis e diversas opções de brinquedos. O ambiente recreativo seguro e organizado chamou a atenção dos visitantes, que parabenizaram a iniciativa.

A festa também contou com ações voltadas ao meio ambiente e sustentabilidade. O projeto Araruama Verde esteve presente, promovendo a distribuição gratuita de mudas de árvores frutíferas e nativas e estimulando o reflorestamento no município. O evento contou ainda com uma edição especial da Feira de Adoção de Cães e Gatos, onde animais que foram resgatados das ruas e tratados na Clínica Municipal foram direcionados a novos lares.

Outra novidade da Expo Araruama 2024 foi a Boate Gratuita, um espaço cultural aberto ao público com uma mega estrutura, que encerrou a programação de todos os dias de evento após os shows principais. Os artistas Alvaro Nobre, Laís Alfradique & Sheila Sá, Cátia Valois e Lucas Silva comandaram os shows de abertura. Já os headliners do evento foram o cantor Mumuzinho, as duplas sertanejas Thaeme & Thiago e Marcos & Belutti e o Grupo Revelação.

Os produtores locais comercializaram uma grande variedade de produtos nos estandes montados na feira. Além de diversas opções gastronômicas — como geleias, biscoitos e doces — também foram vendidos frutas, legumes e verduras produzidos no município e até mesmo plantas ornamentais.

“Um dos principais objetivos da Expo Araruama é fomentar a agricultura local e, por esse motivo, o evento é aguardado anualmente com expectativa pelos produtores da cidade e pelo público, que ajuda a contribuir para o desenvolvimento do comércio local”, destacou a prefeita Livia de Chiquinho.