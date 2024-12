A iniciativa inovadora reforça o compromisso da gestão da prefeita Lívia de Chiquinho com a valorização dos profissionais da educação, garantindo mais dignidade e conforto aos educadores do município - Divulgação

Publicado 13/12/2024 09:52 | Atualizado 13/12/2024 09:52

Araruama - Projeto pioneiro na região, implementado pela gestão da prefeita Lívia de Chiquinho, o Hotel Municipal dos Professores foi inaugurado nesta quinta-feira (12), em Araruama. O hotel fica localizado na Rua México, no Centro, e vai atender gratuitamente aos professores concursados que não residem no município.

O espaço possui 4 andares, divididos em 12 quartos cada. Cada uma das acomodações é equipada com TV, frigobar e ar-condicionado e projetada para atender com conforto até duas pessoas. Ao todo, o local conseguirá acomodar 48 profissionais da educação.

O hotel conta ainda com recepção, sala administrativa e área de convivência — equipada com máquina de lavar, fogão, microondas, cafeteira, ferro de passar, geladeira e outros itens de uso cotidiano. Dispõe também de reconhecimento facial e câmeras de segurança. Além disso, conta com uma biblioteca do professor, uma área destinada a momentos de leitura e estudo.

“Nós construímos esse Hotel Municipal dos Professores para que eles tenham um local aconchegante, um local com segurança para que possam se hospedar. Após um longo período de trabalho, terão tranquilidade total porque sabem que vão ter esse ambiente para dormir. Podem ter certeza que, enquanto eu estiver no poder e tiver condições, eu vou investir nos profissionais da nossa educação. Porque eles são essenciais para que nós tenhamos um futuro cada vez mais promissor”, declarou a prefeita Lívia de Chiquinho.

A iniciativa inovadora reforça o compromisso da gestão da prefeita Lívia de Chiquinho com a valorização dos profissionais da educação, garantindo mais dignidade e conforto aos educadores de Araruama.

A cerimônia de inauguração contou com a presença da prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho; do ex-prefeito Chiquinho da Educação; da vice-prefeita, Raiana Alcebíades; da secretária de Educação, Luiza Cristina Vianna; além dos vereadores Carlos Russo, Magno Dheco, Thiago Pinheiro, Nelsinho do Som, Aridinho, Carlinhos de Deus, Rodolfo Buda, Luiz do Táxi, Amigo Walmir e Diego de Ciraldo, e os vereadores eleitos Fábio da Ração e Rodriguinho das Excursões.