Com o armamento, Araruama se destaca como o primeiro município da Região dos Lagos e o segundo do estado a possuir uma Guarda Civil armadaDivulgação

Publicado 29/12/2024 03:54 | Atualizado 29/12/2024 03:57

Araruama - Neste domingo (29), a Prefeitura de Araruama vai realizar a cerimônia de formatura da primeira turma de agentes da Guarda Civil armada. O evento acontece às 10h, no Teatro Municipal, localizado na Praça Menino João. Ao todo, 34 agentes participarão da formatura.

A conquista representa um importante passo para a proteção e segurança da população araruamense. Com o armamento, Araruama se destaca como o primeiro município da Região dos Lagos e o segundo do estado a possuir uma Guarda Civil armada.

A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, declarou que a medida é necessária para reforçar a segurança de moradores e comerciantes no centro urbano. “Importante esclarecer que a Guarda Civil não está sendo armada com objetivo de ir para o confronto, mas para atuar em conjunto com a Polícia Militar. A finalidade é que esses agentes tomem conta do centro urbano da cidade para que a PM possa efetivamente combater o crime organizado no município”, explicou.

O armamento da Guarda Civil está previsto na Lei Federal nº 10.826 e representa uma vitória histórica para o município, fruto de um processo que teve início em 2019.

Etapas do processo de armamento da Guarda Civil de Araruama

2019

A prefeita Lívia de Chiquinho sancionou a lei 2.426/2019, autorizando os procedimentos legais para início do processo de armamento.

2021

Em setembro de 2021, 40 agentes da Guarda Civil foram selecionados para iniciar o curso de capacitação de manuseio de armas de fogo, ministrado em parte pela empresa LR Staff, e também por meio de um Acordo de Cooperação Técnica com a Polícia Federal. O curso de formação teve duração de 300 horas — divididas entre 150 horas teóricas e 150 horas práticas —, com teste psicológico e provas rigorosas, que aconteceram em um clube credenciado e autorizado pelo Exército Brasileiro, em Cardoso Moreira. Mais de 500 disparos foram contabilizados por cada agente durante o treinamento.

2022

Os agentes realizaram o curso de Controle de Distúrbio Civil, voltado para a contenção do tumulto de multidões

2023

A Polícia Federal liberou a relação que aprovou 34 dos 40 agentes que iniciaram os cursos. Os aprovados se tornaram habilitados a terem a concessão institucional do porte de arma de fogo. Houve ainda a compra do segundo lote de coletes balísticos (nível de proteção III-A).

2024

Em 2024, o processo chega às etapas finais. A Prefeitura de Araruama finalizou o processo de licitação para a compra das armas de fogo (pistola calibre .380) que serão usadas pelos agentes. Além disso, a identificação funcional terá nova padronização e para os 34 agentes haverá um modelo específico, onde constará o número do porte de arma concedido.

A formatura representa o início de uma nova fase para a segurança pública de Araruama. Conforme a legislação, a cada dois anos os agentes irão passar por cursos de reciclagem, para realizar treinamento contínuo. Serão submetidos, ainda, ao monitoramento da Corregedoria da Guarda Civil, responsável pela avaliação das condutas.

A cerimônia de formatura é aberta ao público e consolida o município araruamense como referência em políticas públicas voltadas à proteção da população.