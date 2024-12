A obra fica localizada no coração da cidade e conta com área total de mais de 10.437 metros quadrados e um campo de 105 metros de comprimento por 65 metros de largura - Divulgação

Publicado 26/12/2024 09:48 | Atualizado 26/12/2024 09:53

Araruama - Neste sábado (28), às 10h30, a Prefeitura de Araruama vai inaugurar o Estádio Municipal Rei Pelé. O local homenageia aquele que é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.



A obra fica localizada no coração da cidade e conta com área total de mais de 10.437 metros quadrados e um campo de 105 metros de comprimento por 65 metros de largura. O estádio também conta com ala médica, vestiários, copa, sala de banheiras, sala de massagem, área suspensa para telão, 7 camarotes e 7 salas para a imprensa, além de arquibancadas com 2.685 cadeiras.

O local ainda vai incluir o Memorial Rei Pelé — um espaço com fotos que contam a brilhante trajetória do Rei no esporte, com destaques para as maiores conquistas de sua carreira.

Nascido em Três Corações, Minas Gerais, Pelé vestiu a camisa da seleção brasileira pela primeira vez aos 17 anos. Conquistou três Copas do Mundo, marcou seu gol de número 1000 em 1969 e se consagrou como o maior ídolo do futebol no mundo, influenciando várias gerações. Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos.



Maior estátua de Pelé no mundo



Um dos grandes destaques do novo estádio é a estátua do Rei Pelé, a maior estátua do jogador construída no mundo. Com 3 metros de altura, pesando 400 kg e banhado em bronze, o monumento é assinado pelo artista Rodrigo Pedrosa, que levou 6 meses para concluir a obra.



O monumento retrata o momento em que Pelé vai chutar a bola para completar o seu milésimo gol, em um pênalti que ocorreu no dia 19 de novembro de 1969, no estádio do Maracanã, durante a vitória do Santos sobre o Vasco, por 2x1.



A cerimônia de inauguração representa um momento histórico para o esporte no município e vai contar com a presença de ilustres ex-jogadores que ajudaram a eternizar o nome do Brasil no mundo como o país do futebol. Dentre eles, Túlio Maravilha, que foi artilheiro do Botafogo; Jairzinho, conhecido como “o furacão da Copa”; Brito, conhecido como “zagueirão da Copa de 70”; Jorge Luís Andrade, mais conhecido como Andrade, que atuou no Flamengo ao lado de Zico; Rondinelli, ex-zagueiro do Flamengo; e Janaína Ventura, filha de Jairzinho.



Projeto Milésimo Gol Rei Pelé



Além de ser um valioso investimento para o esporte do município, o estádio terá uma função social importante relacionada às crianças matriculadas nas escolas públicas municipais. Ao marcar o milésimo gol, Pelé declarou: “Nesse momento de viva emoção para mim, afirmo que devo tudo o que sou ao povo brasileiro. E faço um apelo para que nunca se esqueçam das crianças pobres. Vamos defender as criancinhas necessitadas”.



Para atender a esse apelo e honrar a memória de Pelé, foi construído dentro do estádio o Centro Esportivo de Futebol para atender aos alunos da rede pública municipal de ensino. O local será o espaço físico do projeto “Milésimo Gol Rei Pelé”, implantado pela prefeita Livia de Chiquinho em janeiro de 2023, que tem como objetivo oportunizar aos alunos e alunas da rede municipal que desenvolvam suas potencialidades futebolísticas, buscando um futuro profissional no esporte.



Atualmente, o projeto contempla 700 meninos e meninas, que estão treinando em núcleos de futebol dentro das próprias escolas, no contraturno das aulas. Durante as partidas, os estudantes passam por uma “peneira” e, aqueles que apresentarem maior aptidão, serão selecionados para participar do treinamento profissional no Estádio Rei Pelé. Para participarem do projeto, os estudantes devem manter a nota mínima de 6 nas disciplinas. O projeto tem como slogan, a frase: “Craque na escola, bom de bola”.



Embora o estádio ainda não tenha sido inaugurado, o projeto já está rendendo frutos. Recentemente, o aluno Vitor Hugo, de 10 anos, aluno da Escola Honorino Coutinho, no distrito de Morro Grande, viajou até a capital. Acompanhado da equipe de treinadores do projeto, ele fez um teste no Clube do Vasco e espera pelos resultados da avaliação.