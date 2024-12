Jonathan Jardim foi preso em flagrante, acusado acusado de exercer ilegalmente a medicina veterinária - Divulgação

Jonathan Jardim foi preso em flagrante, acusado acusado de exercer ilegalmente a medicina veterináriaDivulgação

Publicado 24/12/2024 08:04

Araruama - Na manhã desta segunda-feira (23), agentes da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama, coordenados pelo Delegado de Polícia Titular Milton Siqueira Júnior, cumpriram mandado de busca e apreensão nos endereços do falso médico veterinário Jonathan Jardim dos Santos Machado e da Clínica Veterinária Jota Vet, no Centro de Araruama.



Conforme os autos do procedimento n.º 118-06950/2024, processo n.º 0808672-60.2024.8.19.0052, Jonathan Jardim, que desativou seu perfil do Instagram, é acusado de exercer ilegalmente a Medicina Veterinária.

Durante as buscas, foram encontrados e apreendidos dois jalecos — sendo um deles com o prefixo “Dr.” na frente do nome do acusado —, um cartão de visita da referida clínica veterinária e dois carimbos, o primeiro gravado com o nome de Jonathan J. S. Machado (médico veterinário) CRMV-RJ 18.149 e o segundo gravado com o nome de Vanessa Faffe Lins (médica veterinária), CRMV-RJ 8.122.

Além disso, ainda foram identificados um bloco de receituário de controle especial e algumas folhas com receitas prescritas, assinadas e carimbadas por Jonathan Jardim, Termos de Autorização dos proprietários ou tutores dos animais para realização de procedimentos anestésicos e cirúrgicos, atestado de saúde com assinatura do falso veterinário, uma agenda com anotações de agendamento clínico para animais no referido local, uma maleta com diversos medicamentos, ampolas, seringas e objetos de uso veterinário.



Ao ser questionado, o acusado relatou à equipe policial que conseguiu autorização para criar a clínica veterinária através de um amigo, Raphael F. A. Neves, inscrito no CRMV-RJ sob o número 18.149, e afirmou que Raphael havia assinado como responsável técnico pelo local, apesar de nunca ter comparecido na clínica em referência.



“Diante dos fatos em apuração e do material apreendido na casa e no endereço laboral do acusado, foi apresentado à autoridade policial para avaliação, onde foi determinada sua prisão em flagrante pelo crime de falsidade ideológica”, afirma o relatório da Polícia Civil sobre a operação.



(Com informações de Portal Amo Araruama)