A ocasião marcou a oficialização dos mandatos da prefeita eleita, Daniela de Lívia (MDB), da vice-prefeita, Verônica Januário (NOVO), e dos 17 vereadores eleitos, que assumirão suas funções na Casa Legislativa em 2025 - Portal Amo Araruama

A ocasião marcou a oficialização dos mandatos da prefeita eleita, Daniela de Lívia (MDB), da vice-prefeita, Verônica Januário (NOVO), e dos 17 vereadores eleitos, que assumirão suas funções na Casa Legislativa em 2025Portal Amo Araruama

Publicado 20/12/2024 04:18 | Atualizado 20/12/2024 04:21

Araruama - Nesta quinta-feira (19), aconteceu a cerimônia de diplomação dos eleitos no pleito de 2024 em Araruama. A solenidade foi presidida pelo juiz eleitoral da 92ª Zona Eleitoral, Dr. Eric Baracho Fernandes, e ocorreu no Teatro Municipal.

A ocasião marcou a oficialização dos mandatos da prefeita eleita, Daniela de Lívia (MDB), da vice-prefeita, Verônica Januário (NOVO), e dos 17 vereadores eleitos, que assumirão suas funções na Casa Legislativa em 2025.

O juiz eleitoral, Dr. Eric Baracho Fernandes, ressaltou a importância do processo democrático e o papel da Justiça Eleitoral na fiscalização de um processo eleitoral transparente. “A diplomação é o reconhecimento da escolha feita pelos eleitores e um marco que simboliza o início de um novo ciclo político-administrativo”, destacou.

A prefeita eleita Daniela de Lívia demonstrou gratidão aos eleitores pela confiança e destacou sua vontade de trabalhar pelo desenvolvimento do município. “Esse é um momento de celebração e também de reafirmarmos nosso compromisso com o progresso de Araruama. Governaremos com diálogo, responsabilidade e transparência”, afirmou.

Os vereadores eleitos diplomados na cerimônia foram: Anderson Siqueira Moura, Aridio Martins Vieira Filho, Armando Polati, Carlos Alberto Siqueira da Silva, Diego Fernandes da Silva, Eloi Pereira Ramalho, Fábio Caldeira de Melo, João Carlos de Deus, José Magno Martins, Júlio César dos Santos Coutinho, Márcio Ricardo de Oliveira Silva, Nelson Luiz Siqueira Barbosa, Roberta Nobre Barreto, Rodrigo Quintanilha da Conceição, Thiago Moura Saldanha, Thiago Silva Pinheiro e Walmir de Oliveira Belchior.