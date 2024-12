Um dos destaques desse ano é a queima de fogos totalmente silenciosa, que vai colorir os céus da cidade e promete encantar o público. A contagem regressiva para a chegada do novo ano poderá ser acompanhada através de um telão de LED instalado no local - Divulgação

Publicado 19/12/2024 05:12

Araruama - A Prefeitura de Araruama divulgou a programação oficial do Réveillon 2025 no município. O evento gratuito será realizado na Praça de Eventos da Pontinha e vai contar com diversas atrações musicais e a tradicional queima de fogos, com duração de 10 minutos.

A festa começa às 20h, com a apresentação do DJ Danilo, tocando os hits do momento. Às 22h, o grupo Sambará assume o comando do evento. Por fim, encerrando a noite, o show da virada será com a cantora Cátia Valois.

Um dos destaques desse ano é a queima de fogos totalmente silenciosa, que vai colorir os céus da cidade e promete encantar o público. A contagem regressiva para a chegada do novo ano poderá ser acompanhada através de um telão de LED instalado no local.

A Guarda Municipal vai atuar durante todo o evento, garantindo a ordem e a segurança do público.