A unidade de ensino conta com 2.860 m² de área construída e funcionará em regime de tempo integral, contemplando aproximadamente 500 alunos - Divulgação

Publicado 17/12/2024 18:10

Araruama - Foi inaugurado, nesta segunda-feira (16), o Centro Municipal de Educação Infantil de Araruama. O local escolhido para receber o grandioso projeto foi o bairro Salinas Branca. O espaço vai atender a crianças de 6 meses até 6 anos de idade e promete ser um dos maiores centros de referência em educação infantil do país.

A unidade de ensino conta com 2.860 m² de área construída e funcionará em regime de tempo integral, contemplando aproximadamente 500 alunos. O espaço foi desenvolvido com uma estrutura moderna e equipamentos de última geração, além de possuir monitoramento por câmeras e detectores de metal, garantindo a segurança dos estudantes e dos profissionais da educação.

O Centro Municipal de Educação Infantil possui 20 salas de aula, brinquedoteca, 14 fraldários, 6 banheiros infantis (3 femininos e 3 masculinos), 2 halls de entrada, 2 recepções, sanitário masculino e feminino PCD, 2 salas de direção, depósito, sala de curativo, sala de amamentação, almoxarifado, lactário, banheiro de funcionários, 2 despensas, 2 refeitórios e cozinha.

“Esse centro de educação infantil é um verdadeiro marco para a cidade de Araruama e nós estamos trabalhando muito para que a nossa cidade possa se desenvolver cada vez mais. Quando a gente fala de educação, a gente está pensando no futuro da nossa nação, que são as nossas crianças. E é por isso que o nosso governo, desde que eu assumi, vem se comprometendo com a educação e tem feito essa grande transformação”, destacou a prefeita Lívia de Chiquinho.