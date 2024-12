As atrações incluem apresentação de DJ, pocket show e personagens com a Turma da Tia Carol, que prometem encantar as crianças - Divulgação

As atrações incluem apresentação de DJ, pocket show e personagens com a Turma da Tia Carol, que prometem encantar as crianças Divulgação

Publicado 22/12/2024 08:33

Araruama - Neste domingo (22), às 18h, São Vicente vai receber uma programação especial, destinada a levar a magia do Natal aos moradores do terceiro distrito.

As atrações incluem apresentação de DJ, pocket show e personagens com a Turma da Tia Carol, que prometem encantar as crianças. O evento gratuito é organizado pela Prefeitura de Araruama e aberto a todos.

A festa será na Praça Aoede Manoel Joaquim.