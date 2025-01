Para retirar os kits, os participantes devem entregar 2kg de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados a entidades filantrópicas - Divulgação

Para retirar os kits, os participantes devem entregar 2kg de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados a entidades filantrópicasDivulgação

Publicado 17/01/2025 06:55

Araruama - A Corrida de São Sebastião acontece neste domingo (19), na Orla Oscar Niemeyer. Os atletas inscritos na edição deste ano devem fazer a retirada dos kits na sede da Secretaria de Turismo, nesta sexta-feira (17), das 9h às 17h.

Para retirar os kits, os participantes devem entregar 2kg de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados a entidades filantrópicas.

O percurso total da prova será de 10.200 metros ao longo da orla. A concentração do evento será a partir das 6h, na Praia do Barbudo, com largada da prova feminina às 7h e da masculina, às 7h30. A chegada será na Pontinha do Outeiro, no bairro Areal.

Ao todo, a prova irá contar com 12 categorias, divididas por idade e gênero. São elas: 18 a 21 anos, 22 a 26 anos, 27 a 31 anos, 32 a 36 anos, 37 a 41 anos, 42 a 46 anos, 47 a 51 anos, 52 a 56 anos, 57 a 61 anos, 62 a 66 anos, 67 a 71 anos e acima de 72 anos.

Os três primeiros colocados no geral, feminino e masculino receberão uma premiação, assim como os três primeiros colocados das 12 categorias divididas por idade, no feminino e masculino. Todos os atletas receberão medalha de participação.

A sede da Secretaria de Turismo fica localizada na Rua Ary Parreira, 51 - Centro.