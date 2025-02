As atrações acontecem em quatro locais distintos do município: Iguabinha, Centro, Praia Seca e São Vicente. O objetivo é democratizar a experiência do Carnaval, garantindo que a população araruamense tenha acesso à celebração e aproveite ao máximo a energia da festa - Divulgação

Publicado 21/02/2025 04:49

Araruama - A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, divulgou a programação oficial do Carnaval 2025 em Araruama. Durante os quatro dias de folia, que acontecem de 1 a 4 de março, diversas localidades do município vão receber atrações especiais, que prometem levar a alegria contagiante da festa para o público de todas as idades.

O evento vai incluir os tradicionais blocos carnavalescos, que arrastam multidões de foliões pelas ruas da cidade, celebrando a festa mais popular do país. Além disso, também irá contar com shows de diversos artistas.

As atrações acontecem em quatro locais distintos do município: Iguabinha, Centro, Praia Seca e São Vicente. O objetivo é democratizar a experiência do Carnaval, garantindo que a população araruamense tenha acesso à celebração e aproveite ao máximo a energia da festa.

O secretário de Turismo, Thiago Moura, destacou que a festa é um momento de união entre todas as pessoas. “O carnaval de Araruama é uma verdadeira celebração da nossa cultura. É um momento de união, que reúne pessoas de todas as classes e idades, celebrando essa tradição e essa alegria de forma única. E em 2025 esses momentos serão inesquecíveis”, enfatizou.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CARNAVAL 2025:

SÁBADO | 1 DE MARÇO

Centro

21h - Bloco do Sambará

00h - Rosalu

Praia Seca

21h - Zozi e Banda

Iguabinha

20h - Dimarinho

São Vicente

20h - Lucas Silva

DOMINGO | 2 DE MARÇO

Centro

23h – Bloco do Piseiro

Praia Seca

21h – Deu Onda

Iguabinha

20h - Eu Junior

São Vicente

20h - Felipe Pitta e Banda

SEGUNDA-FEIRA | 3 DE MARÇO

Centro

16h - Zozi e Bloco das Piranhas

Praia Seca

21h - Bloco do Sambará

Iguabinha

20h – TG e Banda

São Vicente

20h - Dimarinho

TERÇA-FEIRA | 4 DE MARÇO

Centro

21h - Bloco Deu Onda

00h - Rebeka Monteiro

Praia Seca

21h - Michelle Rosa

Iguabinha

20h - Lucas Silva e Banda

São Vicente

20h - Bloco do Sambará