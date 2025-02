Araruama também foi contemplada com uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão - Divulgação

Araruama também foi contemplada com uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão Divulgação

Publicado 20/02/2025 05:01 | Atualizado 20/02/2025 05:10

Araruama - Na última semana, a prefeita de Araruama, Daniela Soares, realizou a primeira viagem oficial de sua gestão, cumprindo uma agenda de compromissos estratégicos em Brasília. Dentre os eventos, a chefe do executivo araruamense participou de reuniões com representantes do Governo Federal para buscar investimentos e recursos para o desenvolvimento do município.

A visita resultou em conquistas significativas para a cidade, reforçando o compromisso da atual gestão em trabalhar para que Araruama continue avançando econômica e socialmente. Os principais destaques da viagem foram a conquista da ampliação do programa REURB (Regularização Fundiária Urbana), que visa legalizar áreas urbanas e proporcionar maior segurança e dignidade à população.

O município também foi contemplado com verba do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a construção de uma creche e com uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão.

“Estou muito otimista com os resultados dessa viagem. Buscamos recursos que vão impactar positivamente a vida da nossa população, seja com a regularização fundiária, novos investimentos em educação ou infraestrutura”, afirmou a prefeita.