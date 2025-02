Dentre as medidas, a secretária destacou que serão comprados aparelhos de ar-condicionado para atender as escolas que ainda não possuem o equipamento, além de geradores para que os aparelhos funcionem corretamente nas escolas em que Enel não aumentou a carga elétrica - Divulgação

Araruama - Em meio às ondas de calor que tem assolado o estado do Rio, a Prefeitura de Araruama anunciou medidas para minimizar o desconforto causado pela alta temperatura nas salas de aula da rede municipal de ensino.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (19), a secretária de Educação, Valéria Amaral, anunciou as principais ações que serão adotadas pela administração municipal nesse período de calor extremo.

Dentre as medidas, a secretária destacou que serão comprados aparelhos de ar-condicionado para atender as escolas que ainda não possuem o equipamento, além de geradores para que os aparelhos funcionem corretamente nas escolas em que Enel não aumentou a carga elétrica. Os novos aparelhos começarão a ser instalados nessa semana.

No pronunciamento, Valéria Amaral destacou que os pais e responsáveis não precisam se preocupar com a frequência escolar e perda de conteúdo dos alunos caso não se sintam seguros de enviar as crianças para as escolas. Para esses casos, a Secretaria de Educação está preparada para fazer ajustes e repor as aulas perdidas, mantendo o canal de comunicação aberto com os responsáveis.

“Com essas ações pontuais, a Prefeitura reforça o compromisso de garantir melhores condições, que resultem em mais conforto e bem-estar para os alunos e profissionais da educação no ambiente escolar”, concluiu.