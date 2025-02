Diversos locais já começaram a ser revitalizados. Dentre eles, a rotatória da UPA, alguns trechos da Avenida Getúlio Vargas, no Centro, e em frente ao prédio da nova Secretaria Municipal de Educação - Divulgação

Diversos locais já começaram a ser revitalizados. Dentre eles, a rotatória da UPA, alguns trechos da Avenida Getúlio Vargas, no Centro, e em frente ao prédio da nova Secretaria Municipal de EducaçãoDivulgação

Publicado 19/02/2025 04:37

Araruama - A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Transporte, deu início ao processo de revitalização de todas as faixas de pedestres e ilhas das praças e rotatórias que necessitam de pintura no município. A iniciativa reafirma o compromisso da administração com a segurança nas vias públicas.

A nova pintura contém microesferas de vidro, que são utilizadas em conjunto com a tinta de sinalização viária. Juntas, elas refletem a luz em diversos ângulos, principalmente em condições de baixa iluminação.

A utilização das microesferas de vidro contribui para que os motoristas consigam visualizar as demarcações viárias com mais clareza, mesmo em condições climáticas desfavoráveis, como chuva ou neblina. Além disso, minimiza o impacto ambiental, tornando-se uma opção mais sustentável para a sinalização das vias.

Diversos locais já começaram a ser revitalizados. Dentre eles, a rotatória da UPA, alguns trechos da Avenida Getúlio Vargas, no Centro, e em frente ao prédio da nova Secretaria Municipal de Educação, em frente à Orla do Centro.

A prefeita de Araruama, Daniela Soares, explicou os benefícios da revitalização para a segurança no trânsito e a sustentabilidade ambiental.

"Estamos comprometidos em melhorar a segurança viária de Araruama. A aplicação de microesferas de vidro nas faixas de pedestres e ilhas das praças e rotatórias aumentará a visibilidade das sinalizações, especialmente em condições de baixa iluminação e clima adverso, como chuva ou neblina. Além disso, essa iniciativa contribui para a preservação do meio ambiente, tornando-se uma opção sustentável para a sinalização viária", afirmou.

A chefe do executivo também salientou que a iniciativa faz parte do plano de mobilidade urbana municipal, com o objetivo de promover um trânsito mais seguro e eficiente para a população.