Durante a revista pessoal, foram encontradas sete pedras de crack no bolso do jovem, além de R$ 30 em espécie e um aparelho celularDivulgação

Publicado 18/02/2025 04:34

Araruama - Na manhã deste domingo (16), um homem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Novo Horizonte. A ocorrência foi registrada por volta das 11h20, na Rua Itapuã, durante ação de patrulhamento.



Segundo informações da PM, durante a ação de patrulhamento os policiais perceberam o nervosismo do suspeito e efetuaram a abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontradas sete pedras de crack no bolso do jovem, além de R$ 30 em espécie e um aparelho celular.



Ao ser questionado, o homem confessou que estava traficando e que já estava no fim de sua carga de drogas. Ele foi conduzido à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado pelo artigo 33 da Lei de Drogas (11.343/06) e permaneceu preso.

(Com informações de RC24H)