Durante revista no imóvel da mãe de um dos envolvidos, foram apreendidas 700 pedras de crack, 101 frascos utilizados para comercialização de "loló", um vaso com uma planta de maconha e um rádio transmissor, além da motocicleta utilizada na tentativa de fuga - Divulgação

Durante revista no imóvel da mãe de um dos envolvidos, foram apreendidas 700 pedras de crack, 101 frascos utilizados para comercialização de "loló", um vaso com uma planta de maconha e um rádio transmissor, além da motocicleta utilizada na tentativa de fugaDivulgação

Publicado 17/02/2025 06:39

Araruama - Na tarde deste sábado (15), um homem de 20 anos e um adolescente de 16 anos foram detidos por envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Fazendinha. A ação foi realizada após recebimento de denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes na região.



Segundo informações da polícia, os elementos estavam em uma motocicleta vermelha, sem placa, realizando a entrega do material ilícito na Rua Mossoró, no bairro Clube dos Engenheiros. Ao perceberam a aproximação da viatura, tentaram fugir pelas ruas do bairro, até serem detidos na Rua São Sebastião.



Eles foram encontrados tentando se esconder no telhado de uma residência que pertence à mãe de um deles. Durante revista no imóvel, foram apreendidas 700 pedras de crack, 101 frascos utilizados para comercialização de “loló”, um vaso com uma planta de maconha e um rádio transmissor, além da motocicleta utilizada na tentativa de fuga.



O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama), onde o homem foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas e permaneceu preso. Já o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

(Com informações de RC24H)