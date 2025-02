Janeiro Roxo é a campanha de conscientização e combate à hanseníase. Ao longo do mês, foram efetuadas diversas ações nas unidades básicas de saúde, como capacitação para os profissionais da saúde e rodas de conversa sobre o tema, no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC) - Divulgação

Araruama - A Prefeitura de Araruama segue promovendo importantes investimentos na saúde municipal, reforçando a importância da garantia da qualidade de vida da população e o acesso aos serviços de saúde. No mês de janeiro, uma série de ações foi realizada pela equipe de Saúde Coletiva, levando conscientização e ampliando o número de serviços oferecidos aos moradores.

Janeiro Roxo é a campanha de conscientização e combate à hanseníase. Ao longo do mês, foram efetuadas diversas ações nas unidades básicas de saúde, como capacitação para os profissionais da saúde e rodas de conversa sobre o tema, no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC). A iniciativa teve como objetivo conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce, assim como combater a discriminação aos pacientes.

Também foi realizado o Levantamento de Índice Rápido de Aeges aegypti (LIRAa). O levantamento monitora a infestação do Aedes aegypti, implementando medidas de controle para prevenir a proliferação do mosquito transmissor e o aumento das doenças causadas por ele, como dengue, zika e chikungunya.

A equipe da Saúde Coletiva iniciou um novo projeto sobre tabagismo, com a criação de um grupo de apoio para os usuários. Os participantes do grupo são acolhidos por uma psicóloga da Rede Básica de Saúde e tem acesso à medicamentos e suporte terapêutico para conseguirem vencer a dependência.

Ainda no mês de janeiro, foram realizadas reuniões estratégicas para planejar as ações do Calendário Anual da Saúde, assim como as ações do Carnaval 2025. Representantes do Programa Nacional de Imunização e da Atenção Básica também se reuniram para alinhar as demandas de vacinação contra a covid-19 e o discutir o novo protocolo de imunização.

Por fim, os profissionais da Saúde Coletiva participaram de um treinamento online sobre a tuberculose, com informações sobre os procedimentos referentes à doença na rotina de emergência dos farmacêuticos.