O evento vai contar com show da Banda Prisma e participação dos blocos carnavalescos "Empurra que Vai" e "Boca do Litro", além do tradicional Bloco das Piranhas de Praia SecaDivulgação

Publicado 14/02/2025 05:24 | Atualizado 14/02/2025 05:29

Araruama - A Prefeitura de Araruama se prepara para o Carnaval com uma programação especial pensada para conquistar os foliões e levar alegria e diversão à diversas localidades do município.

Neste domingo (16), o distrito de Praia Seca vai receber o Esquenta de Carnaval, primeiro evento oficial das festividades programadas. Organizada pela Secretaria de Turismo, a festa vai acontecer na Orla de Praia Seca, em frente ao Quiosque Maré Mansa, a partir das 14h.

O evento vai contar com show da Banda Prisma e participação dos blocos carnavalescos “Empurra que Vai” e “Boca do Litro”, além do tradicional Bloco das Piranhas de Praia Seca.

Todas as atividades estão sendo planejadas para garantir que o público aproveite a folia com segurança. Com uma das festas mais reconhecidas da região, o Carnaval 2025 de Araruama promete ser um evento para ficar na memória.