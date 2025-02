As placas, feitas em bronze com bordas douradas, foram furtadas nos seguintes locais: Pontinha, Coqueiral e Praia do Barbudo. A ocorrência foi registrada na 118ª DP, que investiga o caso - Divulgação

Publicado 17/02/2025 06:52

Araruama - Durante ronda de rotina na manhã deste sábado (15), agentes da Guarda Civil de Araruama identificaram o furto de três placas de identificação instaladas em réplicas do arquiteto Oscar Niemeyer, na orla.

As placas, feitas em bronze com bordas douradas, foram furtadas nos seguintes locais: Pontinha, Coqueiral e Praia do Barbudo. Diante do crime, o subsecretário de Obras da Prefeitura de Araruama, Philippe de Souza Ramos, registrou um boletim de ocorrência na 118ª DP (Araruama), que ficará responsável pela investigação.

Em nota oficial, a Prefeitura de Araruama destacou o repúdio ao ato de vandalismo, afirmando que não tolera nenhuma ação criminosa contra o patrimônio público. A administração municipal reforçou ainda que irá contribuir com as investigações para a identificação e punição dos responsáveis.