Para se inscrever, é necessário apresentar RG e comprovante de residência - Divulgação

Para se inscrever, é necessário apresentar RG e comprovante de residênciaDivulgação

Publicado 27/02/2025 10:42 | Atualizado 27/02/2025 10:42

Araruama - A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anunciou a abertura de oficinas gratuitas de teatro, música e canto. As inscrições devem ser feitas na sede da Casa de Cultura, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h.

De acordo com a Secretária de Cultura, Paula Iara Melo, as oficinas têm o objetivo de promover a cultura em todas as suas vertentes, democratizando o acesso à arte e suas formas de expressão.

“As oficinas são uma oportunidade única para as pessoas explorarem a criatividade e aprender novas habilidades, ao mesmo tempo estamos levando cultura inclusão social e economia criativa às comunidades”, destacou.

OFICINAS DISPONÍVEIS

TEATRO

- Terça-feira, das 10h30 às 12h | Jovens (a partir de 13 anos) e adultos

- Quarta-feira, das 10h30 às 12h | Público infantojuvenil (a partir dos 7 anos)

INSTRUMENTOS MUSICAIS

- Segunda-feira, a partir das 14h | Idade mínima: 9 anos

Percussão

Violão

Instrumento de sopro

MUSICALIZAÇÃO E CANTO

- Quarta-feira, das 9h às 10h30 | Idade mínima: 9 anos

A Casa de Cultura de Araruama fica localizada na Rua Comendador Queirós, 148, na Praça da Bandeira. Para se inscrever, é necessário apresentar RG e comprovante de residência.