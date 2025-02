Diversas localidades do município vão receber as atrações, incluindo Praia Seca, Iguabinha, São Vicente e Centro - Divulgação

Araruama - De 28 de fevereiro a 4 de março, a energia contagiante do Carnaval vai colorir as ruas de Araruama, arrastando multidões de foliões na maior festa popular do país. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, divulgou a agenda oficial dos principais blocos carnavalescos do município, incluindo os tradicionais Bloco das Piranhas e Cacique de Araruama.



Com o objetivo de garantir que a festa ocorra de maneira segura e tranquila para todos, a prefeita de Araruama, Daniela Soares, se reuniu com a comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar da Região dos Lagos, coronel Andreia Campos, para alinhar o plano de segurança a ser adotado durante o período festivo.

Dentre as principais medidas anunciadas, haverá reforço no policiamento, ações preventivas e monitoramento em pontos estratégicos do município.



Confira a agenda oficial dos blocos de rua:



SÁBADO | 1 DE MARÇO

14h - Boca do Litro | Vargas - Praia Seca

15h - Tô na Boa | Praia do Gavião - Barbudo

16h - Unidos de Iguabinha | Iguabinha

17h - Deus Me Livre de Fofoca | Orla do Centro



DOMINGO | 2 DE MARÇO

14h - Empurra Que Vai | Nobres - Praia Seca

19h - Sensação | Orla do Centro

20h - Magnatas do Areal | Orla do Centro

21h - Cacique de Araruama - Orla do Centro



SEGUNDA-FEIRA | 3 DE MARÇO

14h - Bloco das Piranhas | Praia Seca

16h - Bloco das Piranhas | Orla do Centro



TERÇA-FEIRA | 4 DE MARÇO

13h - Segura Meu Calango | Pernambuca - Praia Seca

14h - ARA Folia | Pontinha

17h - Bloco das Piranhas e Bonecos | Praça de São Vicente