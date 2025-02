As bolsas variam entre R$475 e R$2.000, a depender da distância da instituição de ensino e do período em que o curso é realizado (integral ou não integral) - Divulgação

Publicado 25/02/2025 04:36

Araruama - De 24 a 28 de fevereiro, estão abertas as inscrições para o programa Araruama Universitário. Ao todo, 676 bolsas de estudo foram disponibilizadas para atender aos estudantes que residem no município e fazem cursos de graduação presenciais.

No decreto nº 26, de 2025, publicado pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Educação, os seguintes critérios foram estabelecidos para a concessão do benefício: residir no município de Araruama por no mínimo cinco anos, não possuir renda familiar superior a seis salários mínimos e ter frequência nas aulas de, no mínimo, 80%.

De acordo com a prefeita Daniela Soares, o programa é um importante passo para o avanço da educação no município: "Com o Programa Araruama Universitário, reafirmamos nosso compromisso em proporcionar oportunidades de crescimento acadêmico e profissional para nossos jovens”, destacou.