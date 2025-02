Na ocasião, foram entregues diversas honrarias, conferidas pelos parlamentares aos agraciados. Dentre elas, Títulos de Cidadania Araruamense, Medalhas Paulo Freire, Título de Funcionário Destaque e Medalhas Tupinambá - Divulgação

Publicado 25/02/2025 11:27

Araruama - Aconteceu, no último sábado (22), a sessão solene em comemoração aos 166 anos da emancipação político-administrativa de Araruama. O evento foi realizado na Primeira Igreja Batista de Araruama (PIBA) e reuniu vereadores, autoridades e membros da sociedade civil.

Na ocasião, foram entregues diversas honrarias, conferidas pelos parlamentares aos agraciados. Dentre elas, Títulos de Cidadania Araruamense, Medalhas Paulo Freire, Título de Funcionário Destaque e Medalhas Tupinambá — a maior honraria concedida pelo legislativo araruamense.

Conduzida pelo vereador Magno Dheco, presidente da Câmara Municipal, e pelo jornalista e cerimonialista Arlindo Junior, a solenidade contou com a presença da prefeita de Araruama, Daniela Soares; da vice-prefeita, Verônica Januário; além de vereadores, secretários e outros nomes da política regional.

A funcionária Vanessa Furtado de Almeida foi homenageada com o Título de Funcionário Destaque 2024, por sua atuação na Casa Legislativa. A honraria é concedida por meio de votação entre os funcionários e parlamentares e considera uma série de critérios, como: eficiência, assiduidade, nível de relação com os colegas de trabalho e responsabilidade nas funções desempenhadas.

Além disso, cinco Medalhas Paulo Freire foram entregues às escolas com os melhores índices no IDEB de 2023 e 2024. Foram elas: Escola Municipal Sara Urrutia Baptista, E. M. Vereador Moysés Ramalho, E. M. Raymundo Magno Camarão e E. M. Bilíngue Sueli Amaral.

46 pessoas foram homenageadas com o Título de Cidadania Araruamense e outras 17 receberam a Medalha Tupinambá, a maior honraria do município. A prefeita de Araruama, Daniela Soares, foi uma das agraciadas com a medalha. Outras personalidades homenageadas com a Medalha Tupinambá foram o prefeito de Iguaba Grande, Fábio Costa, e a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

Em sua fala, a chefe do executivo araruamense reforçou o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento da cidade. “Esse é o meu compromisso com Araruama. Vamos avançar, vamos fazer uma cidade cada vez melhor para nós. Nosso time de secretários está aí, com secretários unidos, fortes e competentes para fazer uma cidade cada vez mais desenvolvida”, destacou.

Após a cerimônia, os homenageados e convidados participaram de um coquetel no Centro de Convenções Municipal, na Praça Menino João Hélio. O evento incluiu show do cantor Alan Quintanilha, com participação especial do Secretário de Turismo e vereador, Thiago Moura, na guitarra.

A festa em celebração ao aniversário de Araruama foi um marco para o município, destacando a importância da parceria entre os poderes para o desenvolvimento da cidade e no trabalho pelo bem-estar da população. Com a entrega das homenagens, a Câmara Municipal destaca a importância de valorizar todos aqueles que contribuem diariamente pelo progresso do município.