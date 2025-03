Apreensão de armas de fogo, drogas e outros entorpecentes - Divulgação/PM

Apreensão de armas de fogo, drogas e outros entorpecentesDivulgação/PM

Publicado 24/03/2025 18:03

Araruama - Uma operação da Polícia Militar realizada na noite deste domingo (23) resultou na apreensão de armas de fogo, drogas e outros entorpecentes em uma casa abandonada na Estrada do Corte, no distrito de Ponte dos Leites, em Araruama.



De acordo com a Polícia Militar, a ação foi registrada por volta das 20h40, após a corporação receber denúncias de que o local estaria sendo utilizado por criminosos ligados ao tráfico para armazenar materiais ilícitos.



Durante as buscas, os agentes encontraram duas mochilas contendo diversos itens ilegais. No total, foram apreendidos um revólver calibre 38 com a numeração raspada, um simulacro de pistola, 60 buchas de maconha, 52 cápsulas de cocaína, 45 frascos de loló, 35 buchas de haxixe e sete unidades de ecstasy.



Todo o material foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) de Araruama, onde foi registrado o caso. Ninguém foi preso na ação.