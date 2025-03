Acidente - Reprodução/ Câmeras de segurança

Publicado 25/03/2025 16:27

Araruama - Na tarde desta segunda-feira (24), um grave acidente foi registrado na estrada de Praia Seca, em Araruama, em frente ao Condomínio Lagoa Azul. A colisão, que envolveu uma caminhonete Strada e uma Hilux, foi flagrada por uma câmera de segurança.



Nas imagens, é possível ver o momento em que a Strada perde o controle, invade a pista contrária, atinge o canteiro central e colide com a Hilux branca. O impacto foi forte e assustou moradores da região.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro às vítimas. De acordo com informações preliminares, um dos envolvidos sofreu um ferimento na cabeça, mas não corre risco de vida.



As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.