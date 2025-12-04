Decoração natalina - Ascom

Publicado 04/12/2025 15:35

Araruama - Araruama está se preparando para viver momentos de encantamento. Com a montagem da decoração natalina chegando à sua fase final, a cidade já começa a ser transformada pela magia do Natal. A abertura oficial do “Natal de Araruama” acontece nesta sexta-feira (5), a partir das 19h, na Praça Antônio Raposo, no Centro.



As luzes já tomam conta das principais vias, da orla e de diversos pontos nos distritos, criando um cenário de verdadeira magia. Mas é na Praça Antônio Raposo que o coração da festa pulsa com mais força. A equipe da Prefeitura trabalha nos últimos ajustes para entregar um espaço especialmente pensado para encantar moradores e visitantes.



Entre os destaques está a tradicional Casa do Papai Noel, que será aberta ao público na própria sexta (5). Por dentro, o ambiente ganhou atenção especial: enfeites artesanais, personagens natalinos e detalhes que remetem ao clima mágico do fim do ano. O espaço promete mexer com a imaginação de crianças e adultos.



A programação é a seguinte: a partir das 19h o público será recebido com a apresentação do Quarteto Estêvam, que segue até às 20h. Logo depois, das 20h15 às 20h30, o palco ganha movimento com o espetáculo “Natal Dançante”, apresentado pelo Ballet Bruna Marinho. E, às 20h45, acontece o momento mais aguardado da noite: a chegada do Papai Noel, que promete emocionar as famílias e marcar oficialmente o início das celebrações natalinas na cidade.



A prefeita Daniela Soares destacou o empenho para tornar esse momento o mais especial para a população. “Araruama merece viver um Natal lindo. Estamos decorando cada espaço com muito carinho para que as famílias se sintam acolhidas e possam celebrar juntas esse momento de paz, união e esperança”, afirmou.