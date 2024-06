Ação nas escolas em conscientização contra o trabalho infantil - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 16/06/2024 13:19 | Atualizado 16/06/2024 13:20

Areal - Em comemoração ao Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, celebrado no dia 12 de junho, a Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, do CREAS, do Programa Criança Feliz e da Guarda Civil Municipal, promoveu uma ação educativa nas escolas Donária Maria Barbosa, E. M. Alberto Torres e E. M. Manoel Baptista de Andrade.

O objetivo da ação foi conscientizar as crianças sobre seus direitos e os perigos do trabalho infantil, além de estimular a reflexão sobre a importância da infância segura e protegida. Durante as atividades, o Estatuto da Criança e do Adolescente, junto à Guarda Civil Municipal, com a participação especial do GCM Simba, realizaram rodas de conversas e atividades educativas lúdicas.

As demais escolas da rede pública municipal também receberão a ação em breve.