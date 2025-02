Motocicleta recuperada em Areal - Foto: Divulgação

Motocicleta recuperada em ArealFoto: Divulgação

Publicado 27/02/2025 14:17

Areal - A Guarda Civil Municipal de Areal recuperou, na última segunda-feira (24), uma motocicleta que havia sido furtada em Paraíba do Sul. A moto, modelo Factor, ano 2012, foi encontrada na altura do km 37 da BR-040, no bairro Alberto Torres.

O veículo foi removido e encaminhado para a 107ª DP.