Audiência pública realizada na Câmara MunicipalFoto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 16:24

Areal - A Câmara Municipal de Areal realizou, nesta quinta-feira (20), a audiência pública com a Concer e com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para debater os recorrentes acidentes fatais envolvendo veículos e pedestres no trecho da rodovia BR-040 que percorre o município. Nenhum representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) compareceu ao encontro.

Pontos de ônibus, melhor sinalização, asfaltamento, isenção no pedágio, radares de velocidade e iluminação foram os principais assuntos abordados pelos parlamentares presentes. A Câmara informou que continuará fiscalizando e acompanhando os serviços prestados na rodovia.



A audiência conduzida pela Comissão de Defesa dos Servidores Públicos, Defesa do Consumidor e Serviços Públicos, contou com a presença dos Vereadores Luís da Papelaria, Danilo Gouvêa, Valter Luís, Felipinho Barros, Itamar da Ambulância, Santana da Verdura e Samuel Sanseverino e Robinho da Vila.



Os Vereadores e população presente fizeram suas contribuições e observações, que foram respondidas pelos respectivos representantes. Pela PRF, estiveram presentes Fabrício Domingues e Henrique Walker. Representando a Concer, estiveram Daniela Medeiros e Aclimar Penna.