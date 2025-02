Reunião realizada na Câmara Municipal - Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 20:00

Areal - A Câmara Municipal de Areal realizou, na última terça-feira (11/02), uma reunião com o Comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Rasteiro e Capitão Carvalho.

A reunião solicitada pela Mesa Diretora da Casa teve como principal pauta a segurança pública, o aumento do efetivo de policiamento e os últimos casos de furtos na cidade, além de estreitar o relacionamento do Poder Legislativo com a Polícia Militar e sanar explicações dos pontos legais e essenciais para a segurança pública.

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é responsável pelas cidades de Areal, Levy Gasparian, Paraíba do Sul, Sapucaia e Três Rios.