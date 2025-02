Drogas apreendidas foram levadas para a 106ª DP - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 05/02/2025 16:45

Areal - Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada de terça-feira (04) na BR-040, no município de Areal. A ação aconteceu durante um patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal na rodovia.

Por volta da 1h, uma equipe da PRF recebeu uma denúncia pelo canal 191 de que um possível homem estaria trafegando na via transportando drogas do Rio de Janeiro com destino à Paraíba do Sul. O veículo foi abordado no km 45 do trecho, tendo o homem obedecido a ordem de parada e desembarcado do automóvel voluntariamente com as mãos na cabeça. Antes mesmo do procedimento de inspeção veicular, o suspeito confessou estar transportando, no interior do veículo, entorpecente do tipo cocaína.

No banco traseiro do carro foram apreendidos, em flagrante, 2,3 mil invólucros e um pacote de um quilo da substância.

A ocorrência foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia Civil, em Itaipava, Petrópolis.